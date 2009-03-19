Расчет дефицита бюджета в размере 3% правильный

В ходе выступлений и дискуссий руководителей глав государств и правительств, принявших участие в саммите Европейской народной партии, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убедилась в том, что ее правительство правильно определило дефицит госбюджета текущего года в размере 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на саммите во многих выступлениях ораторы касались темы определения размера дефицита бюджета при условии поддержки реального сектора экономики.

«Украина также выбрала этот путь – до 3% дефицит бюджета, не больше. И как раз мы были абсолютно правы, что не поставили нулевой дефицит бюджета», - заявила премьер-министр.

Она также подчеркнула, что, слушая выступления участников саммита, убедилась в том, что практически все антикризисные меры, предпринятые другими странами, совпадают с пакетом мер, которые реализует украинское правительство.

«Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в частности общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в частности общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в частности дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из следующих прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.