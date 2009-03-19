Руководство ЕС поддерживает сотрудничество Украины с МВФ

Руководство Европейского Союза поддерживает продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Брюсселе заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам главы правительства, к такому выводу она пришла сегодня после встречи с Генеральным секретарем совета ЕС, Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, в ходе которой главным вопросом была тема сотрудничества Украины с МВФ.

«Я уверена, что сегодня все руководители Европейского Союза поддерживают сотрудничество МВФ с Украиной и делают все возможное для того, чтобы такое сотрудничество было продолжено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она надеется, что сотрудничество Украины с МВФ будет продолжено в ближайшие недели.