При резком падении курса гривни НБУ не откажется от спецаукционов

В случае резкого падении курса гривни Национальный банк Украины все же не откажется от проведения спецаукционов, но, вероятно, повысит цену продажи валюты.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Я считаю, что в таком случае (при ослаблении курса гривни к доллару, например, до 9,5-10 грн./долл. - УНИАН) более вероятна ситуация, когда НБУ слегка изменит официальный курс и, соответственно, продолжит проведение этих аукционов, но из-за того, что курс, по которому он продает (валюту на аукционе – УНИАН), привязывается к официальному, то обмен будет проходить, предположим, по 8,2 грн./долл.» - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие таких счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Как сообщалось, на первых четырех спецаукционах, которые состоялись 27 февраля, 4, 6 и 13 марта т.г. НБУ реализовал банкам более 200 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Также на целевом валютном аукционе 13 марта было продано 1 млн. 10 тыс. евро. по курсу 9,97 грн. за 1 евро.

Очередной спецаукцион НБУ планирует провести в пятницу, 20 марта.