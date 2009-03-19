Киевсовет разрешил городу взять 1,2 млрд. грн. кредита

Киевский городской совет принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 92 из 113 присутствующих в зале депутатов Киевсовета. 14 депутатов проголосовали «против».

Кредит берется с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решения других неотложных нужд города.

Депутаты поручили Главному финансовому управлению КГГА привлечь этот кредит у ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик». Кроме того, в решении отмечается, что КГГА должна осуществить необходимые юридические процедуры с займом и его обслуживанием.

Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения займа.

Киевсовет поручил Главному управлению коммунальной собственности Киева заключить договор залога объектов территориальной общины в размере, достаточном для обеспечения займа, исходя из оценочной стоимости имущества. Договор залога уполномочили подписать начальника Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Как отмечается в пояснительной записке, "принятие этого решения позволит избежать значительных трудностей в достижении запланированного уровня основных показателей развития столицы и позволит осуществить возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию компании «Киевэнерго».

На сессии депутаты также приняли соответствующие изменения в бюджет столицы на текущий год. Эти изменения поддержали 93 из 101 присутствующего в зале депутата Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, по информации фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете, который призвал депутатов не поддерживать предложение власти столицы о привлечении кредита в 1,2 млрд. грн., не определены условия получения кредита, а именно: проценты, стоимость и окончательный перечень имущества, которое передается в залог. Более того, "шокирует перечень имущества", которое предлагается передать под залог, это - почти все коммунальные здания:

театры столицы (Театр оперы и балета им. Т.Г.Шевченко, Украинский драматический театр им. И.Франко, Национальный академический театр российской драмы им. Леси Украинки, Национальная филармония Украины, Национальный дом органной и камерной музыки);

здания музеев Киева (Национальный музей истории Украины);

здания Академии руководящих кадров культуры и искусств, Академии искусств Украины, Академии муниципального управления;

здания научно-исследовательских учреждений НАН Украины (Институт географии, Академия педагогических наук Украины, институт отоларингологии).

Также, по информации Блока Кличко, здания, которые занимают центральные органы исполнительной власти: здания Министерства иностранных дел Украины, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства финансов Украины, Главного управления государственной службы Украины, Государственного управления охраны окружающей природной среды, Центрального отдела регистрации браков г. Киева, районные военные комиссариаты, здания Управления Государственной судебной администрации Украины в г. Киеве; здания судов, в т.ч. Хозяйственного суда г. Киева, здания РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, здания ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, Службы безопасности Украины в г. Киеве, Генеральной прокуратуры Украины, научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в г. Киеве, Главного управления юстиции в г. Киеве, Государственной налоговой инспекции в районах столицы, почтовые отделения Киева.

Таким образом, если город не рассчитается за кредит, он может потерять эти здания навсегда, предупреждают в Блоке Кличко.