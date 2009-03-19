Спецаукционы стали одной из причин укрепления гривни

Проведение Национальным банком Украины специальных аукционов по продаже валюты стало одной из основных причин укрепления курса гривни в последние недели.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что в сочетании с участием НБУ в торгах на межбанке и рядом других мер, проведение спецаукционов позволило гривне хоть и на время, но все же несколько укрепиться к доллару.

Кроме того, по мнению А.ЖОЛУДЯ, проведением спецаукционов Нацбанку все же удалось увеличить количество заемщиков, которые в состоянии проводить погашение взятых ранее кредитов.

«Основная цель – это поддержать поток средств, потому что очень большой проблемой стало то, что многие клиенты банков перестали платить по кредиту по той причине, что они либо не могут платить, либо считают это нецелесообразным. Соответственно, по той информации, которая есть, пока этот инструмент достаточно успешен. Даже люди, у которых были задолженности по кредиту, сейчас приходят и начинают платить. Потому что платить по курсу 7,8 грн./долл. намного легче чем по 8,5 грн./долл., но, конечно, же это не 5,05 грн./долл. как это было когда брался кредит» - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие таких счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Как сообщалось, на первых четырех спецаукционах, которые состоялись 27 февраля, 4, 6 и 13 марта т.г. НБУ реализовал банкам более 200 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Также на целевом валютном аукционе 13 марта было продано 1 млн. 10 тыс. евро. по курсу 9,97 грн. за 1 евро.

Очередной спецаукцион НБУ планирует провести в пятницу, 20 марта.