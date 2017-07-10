Экономические итоги недели: самые популярные курорты для украинцев и отсрочка транша МВФ (инфографика)

Среди ключевых экономических новостей прошедшей недели были такие: индекс инвестиционной привлекательности Европейской бизнес-ассоциации достиг в І полугодии самого высокого с 2011 года результата — 3,15 балла из 5 возможных; Украина заняла 64-е место из 128 стран в Social Progress Index-2017, войдя в группу стран с развитием выше среднего; Украина в І полугодии увеличила импорт угля в 1,8 раза - до 1,3 миллиардов долларов, 50% импортировано из РФ; очередной транш МВФ отложено из-за торможения пенсионной и земельной реформ.

Как свидетельствуют данные Corestone Corp, компания Tesla во II квартале увеличила поставки электромобилей на 53% в годовом измерении до 22 тысяч авто. Всего автопроизводитель уже выпустил 200 тысяч электромобилей. В то же время компания Volvo заявила, что с 2019 года перейдет на производство электрокаров, отказываясь от топливных двигателей.

Читайте такжеTesla опередила Ford по рыночной стоимости

14% взрослого населения планеты (710 млн человек) мечтают сменить страну проживания; 147 млн людей стремятся переехать в США (больше, чем в Германию, Канаду, Францию, Великобританию, вместе взятых).

Что касается отдыха, то поток туристов из Украины в Турцию в январе-мае вырос на 25% в годовом измерении, до 316 тысяч человек. В топ-5 направлений отдыха входят Болгария, Египет, Грузия, Черногория.