На закупку новейшей техники и вооружения направят 1,6 миллиарда гривень - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что 1,6 млрд грн будут направлены на закупку новой техники и вооружения. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеВ НАТО приняли к сведению предложения Порошенко о начале диалога о ПДЧ для Украины«В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки «Оплот», налажено производство новейших ракет и других позиций, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны», - заявил Порошенко.

Президент поставил задание усилить системы радиоэлектронной борьбы, системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов, а частьфинансирования направить на антиснайперские комплексы, ведь именно диверсионные группы сегодня создают серьезную опасность защитникам суверенитета и целостности Украины.

«Уверен в том, что эти средства должны быть выделены сейчас, уже, потому что это значительно повышает эффективность действий подразделений, в том числе тех, кто находится на линии соприкосновения. Де-факто мы будем иметь возможность видеть, слышать и противодействовать российской агрессии», -резюмировал Порошенко.