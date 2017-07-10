Нацбанк упростил досрочное погашение кредитов в пользу нерезидентов

Национальный банк Украины расширил имеющиеся исключения на досрочное погашение кредитов, привлеченных у нерезидентов.

Читайте такжеИнфляция в июне оказалась выше прогнозов Нацбанка

Согласно сообщению регулятора, соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ №61 от 10 июля 2017 года "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410", которое вступает в силу 11 июля.

В частности, банки смогут раньше срока погашать такие кредиты, во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или нерезидента-кредитора является международная финансовая организация, в-третьих, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.

"Эти шаги помогут облегчить привлечение долговых ресурсов за рубежом и одновременно не приведут к дестабилизации ситуации на валютном рынке", - цитируются в сообщении слова исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тысяч гривень в день.