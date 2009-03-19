Рассчитывать на приток инвестиций в Украину сегодня не стоит

В условиях экономического спада и политического кризиса в Украине едва ли стоит рассчитывать на существенный приток инвестиционного капитала в Украину в 2009 году, скорее наоборот, сегодня наблюдается его отток.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, добавила аналитик, инвесторы ждут итогов президентских выборов, поскольку перед голосованием едва ли кто-то стал бы рисковать.

Аналитик также отметила, что «на фоне сильного падения фондового рынка и, соответственно, курсовой стоимости акций украинских компаний, текущий год – не самое подходящее время и для проведения приватизации «Укртелекома», Одесского припортового завода, энергогенерирующих предприятий, облэнерго и т.п.». По мнению аналитика, государство от продажи данных объектов получит мизерные суммы. Несомненно, это понимает и правительство, но все зависит от цели продажи, считает она.

Инвесторы же, полагает аналитик, «получили шанс приобрести интересные объекты по очень приемлемым ценам». Ведь, к примеру, год назад стоимость одной акции «Укртелекома» составляла 1 грн., а сейчас бумаги компании торгуются ниже номинальной стоимости, которая составляет 0,25 грн., отметила Е.ЕВДОЧЕНКО.