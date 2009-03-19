В России дефицит бюджета-2009 составит 7,4% ВВП

В России дефицит государственного бюджета на 2009 год составит 7,4% ВВП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом сегодня сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Назову основные характеристики бюджета. Доходы - 6,7 трлн. рублей, расходы - 9,7 трлн. рублей. Нетрудно посчитать - 9,7 минус 6,7 получается 3 трлн. рублей дефицит, это почти 50% доходной части бюджета, и составляет 7,4% ВВП. Это немало, но не запредельно», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что согласно принятому решению весь дефицит будет покрыт из Резервного фонда.

В.ПУТИН отметил, что несколько следующих лет федеральный бюджет, скорее всего, будет сводиться с дефицитом.

По его словам, решение проблемы дефицита должно осуществляться из накопленных в прошлые годы резервов, либо, если такая необходимость возникнет за счет заимствований на рыночных условиях.

В то же время, В.ПУТИН подчеркнул, что пока такой необходимости нет.

«У нас Министерство финансов считает возможным заимствовать на внутреннем рынке, если потребуется. На внешних рынках, повторяю, мы заимствовать не собираемся», - заверил он.