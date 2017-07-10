Нацбанк укрепил официальную гривню – доллар снова по 26

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2600,4175 (10 июля – 2602,2967)

100 EUR – 2961,0954 (10 июля – 2969,7410)

10 RUR – 4,3124 (10 июля – 4,3099)

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Как сообщал УНИАН, 10 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,9950/26,0100 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6996/29,7198 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0042 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 310 сделок на сумму 151,62 миллиона долларов.