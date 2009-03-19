Ющенко планирует 23 марта встретиться с президентами ЕБРР и ЕИБ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 23 марта планирует встретиться с президентами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для обсуждения финансирования проектов для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после саммита Европейской народной партии.

«В понедельник я проведу встречи с президентами ЕБРР и ЕИБ, где будут обсуждаться четыре конкретных проекта», - сказал глава государства.

В то же время, он не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Президент Украины будет находиться с визитом в Брюсселе, где планирует принять участие в Международной конференции доноров по модернизации украинской газотранспортной системы.