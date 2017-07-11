Турчинов предложил увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 миллиардов гривень

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что СНБО рекомендует Кабмину увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд грн: 3 млрд из общего фонда и 6 млрд - из специального фонда госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве по результатам заседания СНБО.

Читайте такжеСНБО поручил подготовить предложения по расширению санкций против РФ

«СНБО рекомендовал правительству, я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, которые заботятся о защите нашей страны, - предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины», - отметил Турчинов.

«Что касается общего фонда бюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн, это касается и Минобороны, и Нацгвардии, и наших исследований, и Нацполиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью», - заявил он.

«Из общего фонда бюджета также предлагается увеличить на 400 млн финансирование пенитенциарной системы Минюста. Так случилось, что там очень низкий уровень зарплат. И правительству, и Минюсту поручено представить на заседании СНБО реформу пенитенциарной службы», - добавил Турчинов.

Также он отметил, что правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 6 млрд грн из специального фонда госбюджета. По его словам, дофинансирование по линии специального фонда предполагается за счет конфискованных средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Эти средства планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.