Украина и Португалия возобновят работу комиссии по экономическому сотрудничеству в 2018 году - Кубив

Украина и Португалия договорились возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провести ее второе заседание в 2018 году. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

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"С господином Аугушто Силвой, министром иностранных дел Португалии, обсудили проведение в 2018 году второго заседания украинско-португальской комиссии по экономическому сотрудничеству, чтобы объемы торговли продолжали расти", - сказал Кубив.

По словам министра, ввиду роста объемов двухсторонней торговли крайне важно возобновить работу комиссии, чтобы придать сотрудничеству между странами новую динамику.

"Крайне важно возобновить работу Межправительственной украинско-португальской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, особенно в сфере ИТ, промышленности, инфраструктуре", - отметил Кубив.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Португалией в январе-апреле 2017 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 137 миллионов долларов. При этом украинский экспорт за тот же период вырос на 30% и составил 121 миллион долларов, а импорт из Португалии сократился на 4,3% и составил 16 миллионов долларов.