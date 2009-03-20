Доллар в мире падает к евро

Курс доллара падает по отношению к единой европейской валюте и иене после того, как Федеральная резервная система (ФРС) 18 марта заявила о выкупе ФРС долгосрочных казначейских облигаций на 300 млрд. долл., сообщает k2kapital.

Кроме того, на валюты свое влияние оказывают сообщения от Банка Японии, который приобретает правительственные облигации, и от ЕЦБ, который может объявить об аналогичной мере 2 апреля.

За один евро сегодня предлагают 1,3659 долл., а не 1,3665 долл. как вчера вечером на торговой сессии в Нью-Йорке. Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 129,18 иены, а не 129,17 иены, как накануне. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 94,57 иены за доллар против 94,51 иены за доллар накануне.