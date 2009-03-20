Цена на золото взлетела более чем на 8% в связи с планами ФРС выкупить казначейский облигации и ипотечные бумаги на сумму 1,15 трлн. долл., сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота выросли на 7,8% до 958,80 долл. за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до 963,5 долл. за унцию.

Майский контракт на поставку серебра подорожал на 13,3% до 13,52 долл. за тройскую унцию.