МВФ: мировая экономика в 2009 г замедлится на 0,5-1,0%

Мировая экономика замедлится в 2009 году на 0,5-1,0 процента, говорится в докладе Международного валютного фонда, подготовленном в преддверии апрельской встречи "Большой двадцатки", сообщает Рейтер..

Однако МВФ по-прежнему ожидает постепенного восстановления мировой экономики в 2010 году. Фонд особо подчеркнул необходимость возвращения доверия к финансовым рынкам и призвал власти срочно решить проблему плохих банковских активов.

Ожидания МВФ значительно ухудшились по сравнению с январским прогнозом, согласно которому рост мирового ВВП в текущем году должен был составить 0,5 процента.

"Продолжительный финансовый кризис подорвал глобальную экономическую активность сильнее, чем предполагалось ранее", - говорится в документе.

По мнению МВФ, замедление экономик развитых стран в 2009 году составит 3,0-3,5 процента. В 2010 году ситуация должна улучшиться, и экономики покажут нулевой рост. МВФ ожидает сокращения экономики США в текущем году на 2,6 процента, экономики еврозоны - на 3,2 процента, экономика Японии - на 5,8 процента.

Рост ВВП развивающихся стран замедлится в 2009 году 1,5-2,5 процента, а в 2010 году поднимется до уровня 3,5-4,5 процента, считает МВФ.

Власти РФ строят макроэкономические прогнозы и параметры бюджета на 2009 год исходя из того, что мировая экономика замедлится на 0,3 процента.