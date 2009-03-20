ЕС намерен удвоить фонд для борьбы с кризисом

Представители ЕС заявили, что могут удвоить чрезвычайный фонд помощи странам-членам союза, нуждающимся в срочной поддержке, доведя его до 50 млрд. евро (68 млрд. долларов), сообщает Би-би-си.

Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил уверенность в том, что соглашение об этом будет достигнуто во второй день саммита в Брюсселе.

Между тем лидеры стран ЕС отвергли призыв США о выделении дополнительных сумм для стимулирования своей экономики, переживающей глубокий кризис.

Они указывают на то, что главное внимание должно быть уделено реформированию глобальной финансовой системы.

Европейские лидеры также планируют увеличить ресурсы Международного валютного фонда (МВФ), чтобы он мог оказывать помощь странам, оказавшимся в тяжелом экономическом положении.

Двухдневная встреча лидеров и глав правительств стран ЕС в Брюсселе, которая началась в четверг, является по сути предисловием к саммиту "большой двадцатки", который должен пройти в апреле в Лондоне.

По словам Баррозу, удвоение чрезвычайного фонда до 50 млрд. евро "подаст сигнал о том, что ЕС готов продемонстрировать солидарность и оказать поддержку ... странам, которые нуждаются в них".

Средства из этого фонда могут быть выделены только членам Европейского союза, которые не входят в зону действия единой европейской валюты - евро.

Венгрия и Латвия уже получили около 10 млрд. евро (12,6 млрд. долларов) из этого фонда.

Следующая на очереди за помощью - Румыния.

Лидеры стран ЕС высказались против новых пакетов стимулирования экономики, выделить которые призывает Вашингтон.

"Стремление перещеголять друг друга обещаниями никак делу не поможет", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Мирека Тополанека, премьер-министра Чешской республики, которая сейчас является очередным председателем Европейского союза, участники саммита были "единодушны во мнении", что в отношении подобных планов они "будут действовать весьма осторожно".

Тополанек предупредил, что увеличение расходов было бы "убийственной идеей". Он добавил, что лидеры стран ЕС, выделившие на эти цели в декабре 200 млрд. евро (263,2 млрд. долларов), хотят убедиться в том, что это ведет к желаемым результатам.

В условиях, когда уровень производства снижается и миллионы людей могут лишиться работы, европейские лидеры, судя по всему, не могут предложить почти ничего нового и не хотят сжигать общественные деньги в топке кризиса, указывает наш корреспондент.

Лидеры стран ЕС также одобрили план, предусматривающий выделение дополнительно нескольких миллиардов долларов на развитие коммуникационных сетей и новой энергетической инфраструктуры.

Это включает в себя средства на вызывающий много споров проект строительства газопровода "Набукко", цель которого - снижение зависимости Европы от российских поставок.