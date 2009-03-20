ЕС принял единую антикризисную программу

Главы государств и правительств стран Евросоюза 19 марта договорились о принятии общеевропейской программы по оживлению конъюнктуры, предусматривающей инвестиции в размере 5 миллиардов евро, сообщает Немецкая волна.

На саммите Евросоюза в Брюсселе 19 марта после многомесячных споров было принято решение о реализации единой общеевропейской программы по оживлению конъюнктуры. Общий объем средств, которые будут направлены на стабилизацию экономики и рынков, составит 5 миллиардов евро.

Приоритет - краткосрочным проектам

Как сообщили дипломаты в кулуарах саммита в Брюсселе в четверг вечером, на эти средства в ЕС будут финансировать проекты в сфере энергетики и высокоскоростного интернета. От реализации программы выиграют в первую очередь менее крупные экономики в ЕС.

Германия и ряд других стран долгое время выступали против принятия этого плана, инициированного Еврокомиссией, ссылаясь на то, что многие предусмотренные им проекты не позволяют быстро оживить экономику. Федеральный канцлер Ангела Меркель, однако, настояла на том, чтобы из согласованного 5-миллиардного пакета финансировались только те проекты, которые могут быть реализованы в нынешнем или в предстоящем году.

В пятницу, 20 марта, на саммите в Брюсселе планируется увеличить размеры так называемого "чрезвычайного фонда" для государств ЕС, находящихся на грани дефолта, с 25 до 50 миллиардов евро. Сообщается также, что участникам встречи удалось достичь договоренности по спорной теме налоговых оазисов. Было решено, что на саммите "двадцатки", который состоится в Лондоне в начале апреля, ни одна из стран ЕС не будет внесена в список государств, позволяющих уклоняться от уплаты налогов