Данилюк обсудил с главой МВФ сотрудничество Украины с Фондом

Министр финансов Александр Данилюк встретился на конференции Международного валютного фонда в Дубровнике с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и обсудил вопросы сотрудничества Украины с Фондом.

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Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Twitter.

"Министр Данилюк встретился с Лагард в Дубровнике. Обсудили сотрудничество с МВФ: пенсионную, земельную, антикорупционную реформы, приватизацию, ГФС", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в рамках конференции "Возобновление развития в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: роль государственного управления и институтов", которая проходит под эгидой Международного валютного фонда и Центрального банка Хорватии в хорватском городе Дубровник.

Как сообщал УНИАН, в рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 миллиарда долларов из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.