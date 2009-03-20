ВБ предоставит Грузии заем в 70 млн долл

Всемирный банк (ВБ) решил предоставить Грузии заем в размере 70 млн долл на ремонт и модернизацию сети второстепенных и местных дорог, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Речь идет о продолжении и расширении предыдущего такого же проекта, под который в июне 2004 г было выделено 20 млн долл.

Новый заем предоставляется по линии Международной ассоциации развития - дочерней организации ВБ, специализирующейся на работе с наиболее нуждающимися странами. Срок погашения займа - 30 лет с пятилетней отсрочкой платежей.