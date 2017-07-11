Доллар снова ниже 26: гривня укрепилась на межбанке

Во вторник, 11 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,95/25,97 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5844/29,6071 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4299/0,4307 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9765 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 310 сделок на сумму 149,20 миллиона долларов.