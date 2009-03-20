Банк Казахстана владеет более 71 т запасами золота

Национальный банк Казахстана обладает запасами золота в объеме 2,3 млн. тройских унций (71,538 т), сообщает k2kapital со ссылкой на председателя правления ЦБ Григория Марченко.

По его словам, "по состоянию на 12 марта, в портфеле золотовалютных активов Казахстана хранилось более 2,3 млн тройских унций золота, из них 1,65 млн. унций - на внешних счетах и 663 тыс. унций - в республиканском государственном предприятии "Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиала) Нацбанка".

Золотовалютные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства, аккумулированные в Национальном фонде республики, на конец февраля 2009 г составляли $42 млрд.