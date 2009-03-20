Россия сократит расходы на госаппарат

Правительство РФ приняло решение сократить расходы «на чиновников, на государственный аппарат», сообщил сегодня вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, сообщает Газета.Ру.

«Такие расходы мы решили сократить на 38,7 млрд рублей», - сказал он, пояснив, что это - «все расходы, которые связаны с государственным управлением или сопровождением государственного управления».

«Мы меньше будем получать премий и бонусов за результаты работы, - сказал Кудрин. - В условиях кризиса мы должны учитывать, что наши зарплаты не должны быть больше зарплат в реальном секторе экономики».

По его словам, расходы на содержание центральных аппаратов министерств и ведомств будут сокращены на 12,9%. «Начиная от премии, до расходов на автомобили, связь, бумагу, расходные материалы - всего 2,9 млрд рублей, - сказал он. - По территориальным органам, а там работает несколько сотен тысяч сотрудников, расходы сократятся на 11,6 млрд рублей, или 22% средств по этой статье».

«Сокращены расходы на содержание всех ведомств, но без судебной системы», - сказал он. «На судебную систему расходы не уменьшались», - заявил Кудрин.