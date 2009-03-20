ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Коломойский не успел заправиться» пишет о том, что акционеры Укрпромбанка подали иск в отношении Нацбанка с требованием вывести временную администрацию, так как она мешает закончить процесс продажи группе «Приват» сети заправок ANP. Иск рассматривается в Хозяйственном суде Киева. Одновременно в этот же суд поступил иск группы «Приват» к Укрпромбанку. Группа Игоря Коломойского требует признать недействительным договор залога на сеть ANP. В материале эксперты комментируют ситуацию.

http://delo.ua/news/103283/

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Также издание «Дело» публикует интервью Дмитрия Сапунова, нового председателя правления Межрегионального Фондового Союза. Он рассказал изданию, почему именно его назначили на эту должность и как МФС собирается работать в условиях кризиса. Материал публикуется по заголовком «Дмитрий Сапунов: И вчера, и сегодня нужен один центральный депозитарий, как бы он ни назывался».

http://delo.ua/news/103278/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Химикам вычли налоги» пишет о том, что производители минеральных удобрений добились налоговых льгот. Вчера парламентарии отменили для компаний 6% надбавку при покупке газа и НДС при ввозе энергосберегающего оборудования. Законодательные изменения способны спасти отрасль: в нынешних условиях украинские производители оказались неконкурентоспособными на внешнем рынке. Издание подает экспертную оценку ситуации.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1140966

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Пенсионный фонд пришел за зарплатой» пишет о том, что ПФУ решил ужесточить контроль над уплатой предприятиями пенсионных взносов и сократить объем задолженности, превышающий 2 млрд грн. Согласно разработанному фондом постановлению, банки обязаны требовать от компаний подтверждения перечисления в ПФУ страховых сумм, прежде чем выдать зарплату. Компании, у которых нет оборотных средств, должны будут теперь либо сократить размеры зарплат, либо начать выплачивать их неофициально, считают эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1140972

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«Газета по-киевски» в статье «Отходов в Киеве много, а заводу мусора не хватает» пишет о «мусорной» ситуации в столице. Полигон твердых бытовых отходов №5 в Подгорцах работает на пределе – отбросы девать уже некуда. А вот мусоросжигательный завод «Энергия» жалуется на нехватку сырья. Директор предприятия объясняет положение дел.

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/20/083339.html

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«Экономические известия» подают материал «Тимошенко подзарядилась», в котором отмечают, что рынок экспорта электроэнергии ждет либерализация. Однако эксперты скептически относятся к тому, что новые правила усилят конкурентные позиции Украины на внешних рынках. Решением Верховной Рады Кабмин получил право утверждать порядок проведения аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии. Согласно нововведениям, победитель аукционных торгов получает доступ к мощностям межгосударственных электросетей на срок не более года. Эксперты комментируют ситуацию.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177966

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Также издание «Экономические известия» публикуют статью «Сахарникам подсластят кризис», в которой пишут о том, что, учитывая неблагоприятные прогнозы выращивания сахарной свеклы и, соответственно, сокращение производства сахара, чиновники пытаются стимулировать интерес к этому бизнесу рядом преференций. В материале эксперты оценивают перспективы.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4177968

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «ВТБ капитализируют быстро», пишет о ситуации с крупнейшим в России банком ВТБ. Он получит от государства 200 млрд руб. в капитал еще до размещения допэмиссии на эту сумму. «Это основной сценарий», подтвердил изданию представитель ВТБ Максим Лунев. По его словам, размещение допэмиссии занимает минимум 164 дня, а ВТБ дополнительный капитал нужен уже в III квартале 2009 г. Оформить субординированный кредит можно в течение месяца. Пока решения правительства о субординированном кредите нет, комментирует ситуацию Лунев.

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/03/20/745030

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Издание «Известия» подает статью «Премьер Владимир Путин: "Прибегать к помощи печатного станка неразумно и опасно", в которой пишет о том, что в четверг в Белом доме министры под председательством Владимира Путина рассматривали долгожданные поправки к федеральному бюджету на нынешний год. Из-за резкого снижения экспортных доходов и налоговых поступлений в Минфине недосчитались приблизительно 4,21 трлн рублей. Но, несмотря на это, правительство не собирается радикально «резать» расходы, а даже наоборот…

http://www.izvestia.ru/economic/article3126507/

(УНИАН)