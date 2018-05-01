Война за право контролировать импорт. Касается каждого

В Украине продолжается жаркая «торговая» дискуссия: какой принцип исчерпания права на торговую марку нужно применять в нашей стране – международный или национальный. Речь идет о внесении изменений в закон об охране прав на торговые марки, которые радикально изменят правила ввоза товаров на территорию Украины и применение Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Недавно этой теме было посвящено очередное заседание в Антимонопольном комитете при участии игроков рынка, представителей заинтересованных госорганов.

Спор вокруг этого вопроса весомый - от того, какое решение примет власть, будет зависеть дальнейшее развитие внутренней торговли, значит – и экономики в целом. То есть, касается это не только импортеров, но и потребителей, каждого из нас. Причем в этом можно было убедиться на недавних событиях.

Предыстория проблемы

Осенью прошлого года Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) разработала и передала в Министерство финансов законопроект, целью которого было облагать налогами все поступающие в страну посылки стоимостью свыше 22 евро (при действующем лимите 150 евро). Авторы документа аргументировали свое предложение тем, что из-за теневого импорта товаров госбюджет ежегодно теряет порядка 4 миллиардов гривен налогов. Между тем, в ассоциации свои подсчеты ничем не подтвердили. Кроме того, в АПИТУ отмечали, что новый размер налога является обязательством привести отечественное законодательство в соответствие с европейским.

В обществе вспыхнул скандал. Идею ассоциации тут же окрестили «22 евро». Эксперты заявляли о рисках, которые она несет.

«В Украине растет конкуренция на торговом рынке. И с ростом конкуренции снижаются объемы продаж у того, кто был на Олимпе. Но терять прибыль они не хотят. Поэтому пытаются конкурентов задушить. Отсюда и идея «22 евро». Сформировалась группа лоббистов, которая попыталась ввести в Украине ограничение на покупку товаров через национальные интернет-магазины. Но произошел общественный взрыв. И эта сделка лоббистов и фискальщиков провалилась», - рассказывает основатель и совладелец Rozetka.ua. Владислав Чечеткин.

Ассоциация ввиду негативной реакции общества отозвала из Минфина свой законопроект, но при этом подчеркнула – документ будет дорабатываться, так как норма «22 евро» все равно будет введена.

Затем была еще одна попытка переломить рынок – в мае таможня под давлением официальных дистрибуторов стала более тщательно отслеживать зарубежные посылки с товарами мировых брендов, особенно китайских, задерживая их ввоз в страну. И снова разразился скандал. Эксперты заявляли, что такие действия таможенных органов могут свести на нет бурно развивающуюся сейчас в нашей стране интернет-торговлю. Фискальщики ситуацию «устаканили», объяснив происходящее правилами законодательства и проверками ряда поставщиков.

И хотя все попытки переломить ситуацию на рынке пока провалились, зато вышло разработать новый законопроект, несущий немалые риски для украинцев.

Торговое лобби

Сейчас группа лоббистов пытается протолкнуть законопроект об исчерпании прав на торговую марку (№5419), цель которого - перевести все правила игры с Международного принципа, который де-факто действует в Украине, на Национальный.

Что такое Международный принцип исчерпания авторских прав? Производитель под собственной торговой маркой произвел товар и продал его, отныне он не имеет право контролировать: кто и когда будет такой товар продавать, ограничивать его ввоз в любую страну, требовать впоследствии особых цен на него, запретить рекламу товара. То есть, права владельца на торговую марку после продажи продукции исчерпываются. Наступает принцип свободного рынка.

Национальный принцип исчерпания авторских прав действует в каждой отдельной стране по ее усмотрению. Это подразумевает, что права владельца торговой марки контролировать оборот товара заканчиваются только после продажи его в отдельно взятой стране. То есть, покупатель продукции под определенной торговой маркой (импортер) должен при ввозе ее в свою страну получить разрешение у владельца торговой марки право на продажу товара, который владелец торговой марки уже один раз продал. По сути, данное государство предоставляет право владельцу торговой марки контролировать ввоз в страну товара вторично.

На сегодняшний день в нашем законодательстве принцип исчерпания прав установлен нечетко. В законе об охране прав на торговые марки для товаров и услуг не явно прописано установление Международного принципа, но говорится о Таможенном реестре объектов прав интеллектуальной собственности, который и призван не допустить импорт подделок. Вот как раз Таможенный реестр и используется рядом дистрибуторов, вендоров (представителей производителя) и таможней для ограничения поставок продукции, что несет риски как для интернет-торговли, так и для потребителя.

Авторы законопроекта настаивают на внедрении в нашей стране Национального принципа исчерпания авторских прав. Они уверяют, что сейчас импорт товаров находится в серой зоне, а когда заработает закон, то доступ к импорту будет иметь определенное количество людей, и они будут платить «в белую» пошлину на границе. Поэтому на поступлениях в бюджет действие закона отразится положительно - собираемость налогов повысится.

Участники рынка прямо противоположного мнения – законопроект, который лоббируется вендорами, грозит всем потребителям торговыми ограничениями и высокими ценами, он насаждает принцип исчерпания прав на торговую марку, который запретит параллельный импорт, ограничит конкуренцию и спровоцирует уход бизнеса в тень. Кроме того, эксперты подчеркивают, что на сегодня тем, что в Украине нет четкого определения параллельного импорта, как и контрабанды, пользуется крупный бизнес, вынуждая покупателей платить больше и обвиняя остальных игроков рынка в контрабанде. Это приводит к росту цен и отсутствию конкуренции по качеству товара.

«Товар, маркированный торговой маркой, является товаром и используется объектом интеллектуальной собственности - в данном случае торговой марки. Продавая такой товар, изготовитель включает в цену как стоимость изготовления товара, так и стоимость использования торговой марки. Принцип первой продажи основан на том, что владелец торговой марки, разрешив первую продажу товара в любой стране, уже получил плату за использование торговой марки. Установление нормы, которая второй раз после первой продажи разрешает владельцу торговой марки запрещать ввоз товара в Украину, фактически означает предоставление ему права второй раз запрещать или требовать плату за ввоз - в этом вся нелогичная суть национального исчерпания прав», - подчеркивает патентный поверенный юридической компании «Боровик и партнеры» Петр Боровик.

Про его словам, Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности предназначен для предотвращения ввоза контрафактных товаров или, проще говоря, подделок. Это один из способов защитить интеллектуальную собственность с помощью госоргана. Предлагаемый законопроект №5419 о национальном исчерпании прав, согласно которому владелец торговой марки сможет руками государства в лице таможни препятствовать ввозу в Украину оригинальных, а не поддельных и контрабандных товаров, не имеет отношение ни к защите интеллектуальной собственности, ни к борьбе с контрабандой и серым импортом. «Это - попытка некоторых компаний руками госорганов ограничить конкуренцию среди добросовестных импортеров в Украине», - считает Боровик.

Такого же мнения придерживается и Чечеткин: «В результате введения в стране Национального принципа исчерпания прав на торговую марку будет возможным запрещать ввоз в страну определенной номенклатуры товаров, диктовать цены, определять, кто будет товар продавать, вплоть до того, что определять, кому этот товар продавать (какой фирме-реализатору). А это прямое нарушение антимонопольных норм, существующих сейчас в нашей стране. Кроме того, это – нарушение прав потребителя, который сам решает, что ему купить и у кого».

Эксперты считают, что главный риск заключается в том, что на рынке сформируется диктатура вендоров крупных импортеров, которые будут на свой вкус устанавливать цену, что неминуемо ударит по кошельку украинца.

К тому же, кто такой представитель производителя - вендор? Это- менеджер, получивший некую «бумажку» о праве принимать решения. Вот только эту «бумажку» у нас в стране никто не проверяет, то есть, ее подлинность остается под большим вопросом.

Коснется «национальное» нововведение всех импортных товаров: от телефонов до холодильников, от запчастей до лекарств, от трусов до мебели. То есть, всего спектра импорта.

Кстати, некоторые компании проводят политику ограничения поставок запчастей или завышенной цены на запчасти. А параллельный импорт этого оборудования будет запрещен. Это может привести к тому, что останутся не удел мастерские по ремонту электротехники, а также станции техобслуживания автомобилей, которые работают вне фирменных центров. По самым скромным подсчетам, в нефирменных сервисах по ремонту мобильных телефонов и другой электроники только в Киеве работает 45 тысяч человек, еще несколько тысяч на СТО. Причем не факт, что услуга официальных ремонтных станций лучшего качества, одно бесспорно – она дороже. Как только производитель получает какой-либо инструмент влияния на конкуренцию и ценообразование, товары тут же дорожают, и в несколько раз. К примеру, вы не будете иметь возможность отремонтировать машину неоригинальными запчастями. При этом авторизованный сервис их не поставит, а в неавторизованный вы пойти не сможете.

«По данному законопроекту (№5419 – УНИАН) предоставлялся вывод Национальной академией наук Украины… Ряд положений академия наук считает такими, что их не следует принимать, потому что применение национального режима исчерпания прав, в современных условиях приведет к ухудшению состояния нашей экономики, к росту монополизма… Это вносит дисбаланс. И поэтому наша позиция заключается в том, что мы не поддерживаем этот законопроект», - заявлял при рассмотрении проекта документа Дмитрий Махновский, заведующий отделом Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий.

Стоит отметить, что предлагаемый законопроектом №5419 подход к исчерпанию прав на торговую марку работает в тоталитарных государствах, к примеру, в России - где госорганы стремятся контролировать потоки импорта и работает очень специфичная форма рыночной экономики. Но альтернатива лоббистскому законопроекту есть.

Исчерпание прав: дубль два

Правительство разработало свой законопроект (№5699), определяющий Международный принцип исчерпания прав. Кстати, он гармонизирует украинское законодательство с европейским, соответствует курсу страны на развитие торговли и экономики в целом. И что самое главное - торговый бизнес начнет легализироваться, считают эксперты.

«Правительственный законопроект, который исключает предлагаемые лоббистами элементы манипуляции, закрепляет официально фактически де-факто существующий в Украине Международный принцип исчерпания прав на торговую марку, что будет содействовать росту конкуренции, создаст предпосылки для улучшения экономической ситуации в стране», - отметил Чечеткин.

При этом эксперты не исключают, что прохождение документа может затормозиться, а это может поспособствовать принятию протаскиваемого лоббистами законопроекта №5419.

Документ разработан, и дальше он должен пройти все необходимые инстанции. Причем это у нас в стране делается неспешно, прохождение всех бюрократических кругов занимает уйму времени. А конкурирующий с ним законопроект имеет лобби определенного круга бизнесменов, которые привыкли все делать четко, быстро, с учетом «привлечения» депутатов, которые могут приделать законопроекту «ноги», он побежит по всем инстанциям куда быстрей, чем правительственный документ.

Даже учитывая тот факт, что законопроект №5419 получил резко отрицательную оценку АМКУ, Министерства экономического развития и торговли как уничтожающий принцип конкуренции, его все равно готовят к рассмотрению парламентом. Как сложится его судьба, пока непонятно. Но как все происходит в Раде, известно. Раз все негативные комментарии как экспертов, юристов, так и экономистов никак не повлияли на решимость авторов в достижении цели, вероятно, они уверены в принятии законопроекта парламентариями.

Вывод напрашивается один - Украину ждут перемены или даже потрясения в плане внутренней торговли и импорта товаров. Но все нововведения должны быть выписаны с учетом европейских принципов, которые обязалась соблюдать наша страна. А это значит, что принимаемые законы не должны быть выгодны исключительно крупному бизнесу, их нужно выписать так, чтобы развивалась конкуренция, не нарушались права потребителя, в пользу среднего и малого бизнеса, развитие которого является залогом роста экономики. Остается только надеяться, что парламентариями при рассмотрении законов эти общепринятые в цивилизованном мире принципы будут учтены.

Нана Черная