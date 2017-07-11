Внезапная расплата за коммунальные долги

Чиновники Госкомстата озвучили неутешительные данные: задолженность украинцев «за коммуналку» превысила 11,3 млрд грн. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился вдвое. Скорее всего, для многих потребителей летний период, несмотря на достаточно переменчивую погоду, может оказаться «жарким». Ведь, как правило, летом коммунальные компании активизируют работу с должниками. И для достижения цели они используют все возможные методы.

К примеру, несколько раз в год в наших подъездах появляются списки, в которых указаны фамилии соседей номер квартиры и сумма долга. На каждом собрании жильцов дома, председатель обязательно вспомнит о злостных неплательщиках. Часто от соседей можно услышать жалобы на круглосуточные телефонные звонки, когда на том конце трубки настойчиво предлагают уплатить задолженность, а среди писем и газет в почтовом ящике не редко прячутся проекты судебных исков коммунальных предприятий.

Подобные методы психологического воздействия используют практически все компании, предоставляющие коммунальные услуги. Когда предупреждения и запугивания не оказывают должного результата, предприятия ЖКХ задействует наиболее эффективный метод борьбы с должниками – обращение в суд.

Тысячи украинцев не догадываются о том, что коммунальная компания обратилась в суд, а служители Фемиды уже вынесли судебный приказ о взыскании долгов.

Стоит отметить, что рассмотрение исков коммунальных компаний рассматривается в упрощенном порядке. Суды принимают решение только на основании справки о задолженности, которую предоставляет коммунальная компания. Должника не приглашают на заседание суда. Поэтому тысячи украинцев не догадываются о том, что коммунальная компания обратилась в суд, а служители Фемиды уже вынесли судебный приказ о взыскании долгов. Зачастую, украинцы узнают о существовании судебного приказа после того, как исполнительная служба начала возвращать долги в принудительном порядке.

Неприятную новость может принести бухгалтер предприятия, который сообщит, что 20% зарплаты удержали по требованию исполнительной службы. Или работник банка скажет, что исполнительная служба арестовала деньги на счетах и депозите.

Не имеющим вкладов и официальных доходов граждан неудача может застать в дороге. Да-да! На одном из стационарных постов патрульной полиции, который расположен по пути следования на дачу, автомобиль могут остановить и поместить на штрафплощадку. Патрульные без эмоций сообщат, что автомобиль находится в розыске, и порекомендуют перенаправить весь гнев на работников исполнительной службы, которые, собственно, и инициировали арест и розыск автомобиля.

Любопытно, что неприятные сюрпризы от исполнителей могут ждать не только должников, но и людей, которые исправно платят за «коммуналку».

Неуплаченный долг может омрачить долгожданный отпуск. Исполнители могут запретить покидать пределы страны. Многим украинцам эту новость озвучивают таможенники в аэропорту. Если долги превышают 20 минимальных зарплат (64 000 грн), готовьтесь к тому, что квартира или дом будет выставлена на торги.

Любопытно, что неприятные сюрпризы от исполнителей могут ждать не только должников, но и людей, которые исправно платят за «коммуналку». Дело в том, что коммунальщики частенько просят суды взыскать «просроченную» задолженность, которая возникла более трех лет назад.

Но это не повод для панических настроений. Достаточно написать заявление в суд и приложить копии квитанции за последние три года. Судебный приказ будет отменен в считанные дни.

К сожалению, некоторые коммунальщики прибегают к использованию не совсем законных методов возврата долгов. Не редки случаи, когда из-за одного должника коммунальщики отключают весь стояк, рассчитывая, что добропорядочные плательщики сами будут вынуждать своего соседа оплатить коммуналку. Подобные методы являются неправомерными. Ведь, согласно букве закона, коммунальные услуги должны предоставляться бесперебойно, за исключением времени на проведение сезонных, планово-профилактических, ремонтных и аварийных работ.

Если коммунальщики решили приобщить вас к борьбе с неплательщиком, нужно написать жалобу руководству компании. Поскольку далеко не всегда руководитель компании знает, чем занимаются его подчиненные на местах. Параллельно можно обратиться в структуры, которые должны защищать права потребителей.

В случае отсутствия должной реакции со стороны руководства коммунальной компании, необходимо готовить иск о ненадлежащем предоставлении услуг. Другого механизма защиты прав потребителей от неправомерных действий коммунальщиков на сегодня не существует.

Все украинцы должны запомнить золотое правило – подписывать контракт с коммунальной компанией нужно только после детального изучения всех пунктов документа. Потребитель должен четко знать свои права и обязанности поставщика, порядок предоставления услуг и их оплаты. Эта информация позволит потребителю защищаться эффективнее.

Екатерина Маличенко, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Маличенко и партнеры»