Межбанк: торги по доллару открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3300/8,4300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2480/0,2525, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3995/11,5500. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти - 1,3692/94 (четверг - 1,3486/88).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.