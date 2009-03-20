Франция и Польша выясняют "денежные" отношения

Франция и Польша спорят относительно финансирования “Восточного партнерства”.

Как сообщает AFP, Польша настаивает на необходимости обеспечить финансирование развития “Восточного партнерства” на уровне, как минимум, 600 млн. евро на 5 лет - с 2009 по 2013 год, как это предлагает Европейская комиссия. В свою очередь, Франция считает, что это уменьшит расходы на программы для соседей ЕС из региона Средиземного моря.

«Мы увидели, насколько хрупким является этот регион, как во время грузинского кризиса, газового кризиса и экономического кризиса», - цитирует агентство министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКИ.

Польский министр отметил, что предложенная Еврокомиссией сумма на 5 лет для шести стран, которые будут охвачены “Восточным партнерством”, будет означать на практике, что каждая страна ежегодно получает помощь ЕС в сумме около 20 млн. евро.

Франция, в свою очередь, выступает против четко зафиксированной суммы. По словам французского дипломатического источника, Франция, в принципе, согласна с необходимостью усилить помощь шести бывшим советским странам, однако считает, что о конкретных средствах можно говорить лишь при наличии конкретных проектов, на которые эти средства могут тратиться. Кроме того, Франция выступает за сохранение баланса, согласно которому две трети средств на Европейскую политику соседства должны идти на поддержку южных партнеров ЕС, и только одна треть – восточных.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) принципиально согласился положить начало этому проекту. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского Совета 19-20 марта. Учредительный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств-членов ЕС и стран-партнеров состоится в начале мая в Праге.