В "ПриватБанке" рассказали о поиске нового главы банка

17:23, 11 июля 2017
Финансы
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Финучреждение рассчитывает сегодня завершить отбор агентства, которое будет подбирать кандидатуры.

Государственный «ПриватБанк» рассчитывает сегодня завершить отбор агентства, которое в течение месяца будет подбирать кандидатуры на пост главы банка. 

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила корпоративный секретарь банка Виктория Страхова.

Она также прокомментировала сообщения в СМИ о том, что новым руководителем «ПриватБанка» может стать немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке. По ее словам, поступила рекомендация одной из международных финансовых организаций рассмотреть его в качестве кандидата на участие в конкурсе. 

При этом Страхова отметила, что у банка нет предпочтений по национальности, главный критерий - профессионализм.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «ПриватБанка» на собрании 20 июля рассмотрит вопрос увольнения главы правления банка Александра Шлапака.

Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.

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Теги: #Приватбанк#отставка Шлапака