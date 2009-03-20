СП готов обнародовать данные Госказначейства

Секретариат Президента Украины получает данные Государственного казначейства о выполнении государственного бюджета, и готов предоставлять их общественности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он, в частности, констатировал, что с 24 февраля Госказначейство прекратило обнародовать на своем официальном сайте справки о выполнении государственного бюджета по доходам.

«Считаем, что информация о реальном состоянии государственных финансов является важной для общественности. Учитывая это, Секретариат Президента Украины, исходя из имеющихся у него данных, информирует о состоянии выполнения Государственного бюджета Украины по доходам по состоянию на 19 марта 2009 года, и готов делать это в дальнейшем», - заявил Р.ЖУКОВСКИЙ.

В сообщении отмечается, что с начала года по состоянию на 19 марта доходная часть общего фонда госбюджета составляла 24,9 млрд. грн., или 68,9% планового показателя. Основные поступления обеспечили Государственная таможенная служба и Государственная налоговая администрация. При этом расходов, с учетом предоставления кредитов, проведено на 33,6 млрд. грн., или на 83,7% плана за январь-март (кассовое выполнение).

За 19 дней марта доходная часть общего фонда государственного бюджета составляла 3349,6 млн. грн., или 24,9% планового показателя.