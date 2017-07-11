В Украине два десятка банков под угрозой проблемного статуса

Два десятка банков не успели завершить до 11 июля докапитализацию до 200 миллионов гривень и Нацбанк может признать их проблемными. Об этом пишет FinClub.

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Согласно сообщению, об этом требовании регулятора банки были предупреждены заранее: еще в апреле минувшего года НБУ постановлением № 242 потребовал, чтобы банки имели капитал не меньше 200 млн грн к 11 июля 2017-го. Таким образом, у топ-менеджмента банков было больше года, чтобы вместе с акционерами найти деньги на необходимую докапитализацию.

Согласно Единому государственному реестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений, на сегодняшний день 20 банков имеют капитал ниже 200 млн грн.

Дедлайн 11 июля – это не просто одно из многих нормативных требований. Недокапитализация банка с мая прошлого года является одним из оснований для признания его проблемным. И НБУ уже пользовался этой санкцией: банки, которые не справились с задачей увеличения капитала до 120 млн грн к 17 июня 2016 года, получали этот негативный статус.

В издании отмечают, что уже на ближайшем заседании правления НБУ часть этих банков или же их всех могут признать проблемными. Правда, никаких официальных сообщений об этом не будет, поскольку «проблемный» статус подпадает под гриф банковская тайна.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.