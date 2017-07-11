Нацбанк присоединился к Базельской консультативной группе

Национальный банк Украины стал участником Базельской консультативной группы (Basel Consultative Group - BCG), созданной при Базельском комитете по банковскому надзору (Basel Committee for Banking Supervision - BCBS).

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

НБУ отметил, что цель Базельской консультативной группы - привлечь к обсуждению новых предложений Базельского комитета работников надзора тех стран, которые не являются его членами. Участниками Базельской консультативной группы являются центральные банки и надзорные органы 28 стран, среди которых теперь и Национальный банк Украины.

Заседание группы происходят три раза в год. Нацбанк Украины в Базельской консультативной группе будет представлять директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

«С обретением членства в Базельской консультативной группе НБУ получил возможность участвовать в широком профессиональном диалоге, обмене мнениями и опытом по вопросам реализации политики банковского регулирования и надзора, - отметил Ваврищук. - Отныне НБУ сможет на начальном этапе участвовать в разработке инициатив Базельского комитета, высказывать свои предложения и видение с учетом особенностей банковских систем развивающихся стран».

Справка УНИАН. Базельский комитет по банковскому надзору основан в 1974 году центральными банками и органами надзора государств G10.

Комитет представляет собой площадку для регулярного сотрудничества в направлении банковских надзорных процессов для повышения понимания ключевых вопросов надзора и улучшения его качества во всем мире.

В перечень стран-членов комитета входит Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, Украина взяла на себя обязательства проверить соответствие своих регуляторных требований в финансовой сфере стандартам Базельского комитета и устранить отклонения.