Межбанк: коридор изменений узкий

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3300/8,4300, к 11:00 сузился спрэд 8,3400/8,4200, а к 12:00 цены снизились 8,3300/8,3800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2480/0,2525, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2485/0,2520, и к 12:00 составили 0,2485/0,2505. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 33,4100 (-0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3692/94, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,3995/11,5500, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,3995/11,5230, а к 12:00 ушли вниз 11,3920/11,4740.