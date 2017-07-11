В Украине на 3,7% выросла денежная база: в обращении стало больше наличных

Объем денежной базы в Украине за июнь 2017 года вырос на 3,7% – до 381,757 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы практически не изменился.

Согласно приведенным данным, по итогам июня 2017 года денежная масса выросла на 1,3% до 1,103 трлн грн, что было обусловлено увеличением наличных средств в обращении вне банков (на 2,4% по сравнению с маем) и остатков по депозитам в национальной валюте (на 2% по сравнению с маем).

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% – до 381,575 млрд грн.