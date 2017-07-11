Доллар в курсах Нацбанка опустился ниже 26 гривень

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2597.2011 (11 июля – 2600.4175)

100 EUR – 2962.1079 (11 июля – 2961.0954)

10 RUR – 4.2760 (11 июля – 4.3124)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,96 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6996/29,7198 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.