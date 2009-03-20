БЮТ еще не определился с кандидатурой министра финансов

Парламентская фракция БЮТ еще окончательно не определилась с кандидатурой на должность министра финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сегодня не будет голосований по кадровым вопросам. По его словам, кадровые вопросы могли бы рассматриваться, если бы «не было газовых вопросов в повестке дня», «электризующие» сессионный зал.

И.КИРИЛЕНКО считает, что лучшим вариантом для голосования по кадровым вопросам является «пакетное голосование».

По его словам, «это снимает все подозрения», что какие-то кадровые вопросы могут быть поддержаны, а кого-то «могут кинуть». Он отметил необходимость «прозрачных отношений между партнерами».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что официально коалиция будет объявлять о кандидатурах на должности в правительство только после решения вечером по этому поводу, чтобы не было возможности «дезавуалировать наше голосование» на следующий день. «Решение вечером, чтобы утром проголосовать», - добавил И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2009 года Верховная Рада приняла постановление об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.