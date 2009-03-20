”Ощадбанк” дал ”Нафтогазу” кредитов на 18 млрд. грн.

В кредитном портфеле "Ощадбанка" сумма кредитов, предоставленных НАК «Нафтогаз Украины», составляет 18 млрд. грн.

Об этом УНИАН заявил сегодня председатель правления ОАО “Ощадбанк” Анатолий ГУЛЕЙ.

«18 млрд. грн. - наш портфель против них (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) на сегодня», - сказал А.ГУЛЕЙ.

При этом он отметил, что с начала текущего года общий объем предоставленных "Ощадбанком" кредитов НАК «Нафтогаз Украины» не изменился.

Банкир особо подчеркнул, что НАК является дисциплинированным заемщиком и в срок выполняет свои обязательства перед "Ощадбанком".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит в объеме 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».

Россия изучает возможность выделения такого кредита Украине.