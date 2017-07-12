Украинские банки задолжали НБУ более 65 миллиардов гривень
В июне текущего года долг финучреждений перед Нацбанком сократился на 0,8%.
Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 июля 2017 года составил 65,417 млрд грн, что на 0,8% ниже показателя на 1 июня 2017 года.
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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-июнь, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 12,5%.
Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 15,3% в июне и на 21,3% с начала года – до 53,653 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.