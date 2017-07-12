Стало известно, кто поможет "ПриватБанку" найти нового руководителя

Наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления и первого заместителя председателя банка.

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Согласно сообщению пресс-службы банка, компания Amrop выбрана в ходе независимого конкурса среди 11 ведущих компаний по поиску руководящего персонала, специализирующихся на банковском секторе.

Банк ожидает, что поиск руководителей банка займет 4 недели. Набсовет выберет из короткого списка (шортлиста) финалистов, которые получат возможность возглавить банк.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «ПриватБанка» на собрании 20 июля рассмотрит вопрос увольнения главы правления банка Александра Шлапака.

Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.