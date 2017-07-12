Руководитель одного из предприятий Госрыбагентства вывел в Россию почти 2 миллиона гривень

Руководитель ГП «Сервис», которое относится к сфере управления Государственного агентства рыбного хозяйства, вывел в Россию более 1,8 млн грн средств предприятия.

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Как сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы, специалисты ведомства провели ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП «Сервис», которое относится к сфере управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Ревизия охватила период с 1 января 2014 года по 1 мая 2017 года.

Как выяснили государственные аудиторы, в 2014 году тогдашний директор предприятия направил платежи фрахтователя (арендатора) двух рыболовецких судов предприятия по договорам бербоут-чартера (договора аренды судна без экипажа) не на счет ГП «Сервис», а на счет, открытый в Российской Федерации, который этому предприятию не принадлежал. «Поэтому ГП «Сервис» потеряло активы и недополучило доходы на сумму более 1,8 млн грн», - говорится в сообщении.

Также государственные аудиторы обнаружили, что должностные лица предприятия не принимали меры для своевременного взыскания дебиторской задолженности (физическое лицо не возместило возвратную финансовую помощь и бывший директор предприятия не предоставил подтверждающих документов об использовании средств, полученных под отчет для приобретения горюче-смазочных материалов и уплаты налогов). Из-за этого убытки ГП составляли почти 193 тыс. грн.

Из-за указанных нарушений потери предприятия составили более 2 млн грн.

Материалы ревизии направлены для рассмотрения и принятия соответствующего решения в Главное управление Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.