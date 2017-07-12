В украинских банках стало больше депозитов

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июнь, по оперативным данным, вырос на 2% – до 447,196 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - также вырос - на 0,46%, до 13,306 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5%, валютных – снизился на 0,5%.

Согласно сообщению, в июне депозиты бизнеса выросли на 0,8%, а вклады населения - на 3,3%.

По данным НБУ, кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8% в июне по сравнению с маем. Остатки по кредитам, предоставленным корпоративному сектору в национальной валюте увеличились на 1,9%, домашним хозяйствам - на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 млрд грн, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 млрд долл.