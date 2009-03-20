ЕК сможет вдвое увеличить кредиты странам–членам не из еврозоны

Лидеры стран Европейского Союза вдвое увеличили возможность Еврокомиссии предоставлять кредиты странам – членам ЕС, которые не входят в еврозону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по завершении заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

«Мы решили вдвое - до 50 млрд. евро - увеличить помощь странам – членам ЕС для поддержания платежного баланса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия в конце прошлого года выступила с предложением вдвое увеличить ее возможности предоставлять кредиты странам – членам ЕС, которые не входят в зону евро, – с 25 до 50 млрд. евро.

На сегодняшний день такие кредиты Еврокомиссия уже предоставила Венгрии и Латвии на общую сумму 9,6 млрд. евро, а также рассматривает заявку Румынии.