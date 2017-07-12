НБУ выявил подозрительные операции у клиентов 22 банков

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков, сообщается на сайте регулятора.

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В частности, НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

"Национальный банк постоянно совершенствует порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с постепенной либерализации в сфере валютного регулирования и изменениями в порядке привлечения резидентами внешнего финансирования. В частности, расширен перечень индикаторов, с помощью которых банки должны выявлять рисковые финансовые операции, а также мер, которые они должны осуществлять для предотвращения оттока капитала через теневые схемы. Усилена ответственность банков за осуществление рисковой деятельности", - цитируются в сообщении слова директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы.

По его словам, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 года 86 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.