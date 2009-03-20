Лидеры ЕС утвердили политику «Восточное партнерство»

Лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточное партнерство», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после окончания заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

«Мы утвердили «Восточное партнерство» с бюджетом 600 млн. евро», - сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ отметил, что дебаты относительно «Восточного партнерства» были очень интенсивными, но в итоге удалось достичь результата. «Это важный результат не только для наших восточных партнеров, но и для самого ЕС, поскольку мы хотим сотрудничать с хорошими партнерами», - сказал он.

Говоря о возможном участии Беларуси в новой политике ЕС, министр отметил, что Беларусь должна бы также быть охвачена «Восточным партнерством». Вместе с тем он отметил, что вопрос участия президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в запланированном на 7 мая учредительном саммите «Восточного партнерства» зависит, в первую очередь, от самого белорусского президента и его действий в следующие недели, которые остались до 7 мая.

Премьер Чехии также отметил, что на сегодня пока еще нет окончательного решения по поводу того, где именно будет проведен саммит: в Праге или в Брюсселе.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) принципиально согласился положить начало этому проекту. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского Совета 19-20 марта. Учредительный саммит «Восточного партнерства» при участии руководителей государств-членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.