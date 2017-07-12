Парламент хочет защитить бизнес от трудовых инспекторов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

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За принятие соответствующего законопроекта №6489 проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ конкретизирует объемы полномочий органов государственного контроля, разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, внедряет стимулирующие меры к устранению нарушений, совершенных субъектом хозяйствования впервые.

Кроме того, законопроект лишает органы местного самоуправления полномочий по осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и предоставляет им исключительно полномочия по инициированию проведения проверок в указанных сферах соответствующими государственными органами.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена вдвое – до 3200 грн.

С начала года вступил в силу закон, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

Согласно закону, предприниматели должны уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат «в конверте». Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тыс. грн) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты «в конверте»).