Лидеры ЕС договорились увеличить отчисления в МВФ
16:23, 20 марта 2009Финансы
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До 75 млрд. евро
Лидеры стран Европейского Союза договорились увеличить отчисления в Международный валютный фонд до 75 млрд. евро.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после окончания заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.
«75 млрд. евро – добровольные кредиты МВФ», - сказал он.
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