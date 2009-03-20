Лидеры ЕС договорились увеличить отчисления в МВФ

Лидеры стран Европейского Союза договорились увеличить отчисления в Международный валютный фонд до 75 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после окончания заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

«75 млрд. евро – добровольные кредиты МВФ», - сказал он.