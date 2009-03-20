Эксперт: НБУ может ограничить интервенции

Отсутствие средств от Международного валютного фонда (МВФ) заставит Национальный банк Украины ограничить интервенции.

Такое мнение высказал УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

Он напомнил, что Нацбанк опубликовал уточненную информацию по платежному балансу в 2008 году. По сравнению с предварительными, окончательные данные изменились: дефицит текущего счета в 2008 г. составил 12,9 млрд. долл. (ранее – 11,9 млрд. долл.), приток средств по финансовому счету – 9,5 млрд. долл. (ранее – 8,8 млрд. долл.), отметил эксперт.

По его словам, НБУ ухудшил оценку дефицита платежного баланса с 3,1 млрд. долл. до 3,4 млрд. долл., однако источником его покрытия остался первый транш МВФ. Именно благодаря кредиту МВФ Нацбанк смог пополнить резервы за год на 1,1 млрд. долл., подчеркнул эксперт.

По мнению Ю.БЕЛИНСКОГО, «в 2009 году ситуация повторяет события IV квартала 2008 года – дефицит платежного баланса финансируется за счет резервов Нацбанка, однако сейчас регулятору пока не доступны средства МВФ для пополнения резервов».

Эксперт считает, что до получения этих средств НБУ придется ограничивать интервенции на валютном рынке, поскольку золотовалютные резервы с начала года уже сократились на 18% – до 26 млрд. долл. Нацбанк выполняет условия программы кредитования, которая устанавливает минимальный объем резервов на конец квартала, отметил эксперт.

По его прогнозам, в следующем квартале НБУ может увеличить интервенции, однако «заливания» рынка валютой не будет – возможности банка слишком ограничены.