НБУ станет более независимым

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 марта. Данным документом изъяты из закона о госбюджете статьи 84 и 86.

В государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяла: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости на протяжении трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», а статья 86 определяла: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом министров Украины».