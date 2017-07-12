Гривня укрепилась к доллару еще на 5 копеек

В среду, 12 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,90/25,91 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5844/29,6071 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4299/0,4307 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9150 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 308 сделок на сумму 148,18 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,96 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6996/29,7198 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.